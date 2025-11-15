در سیزدهمین هفته از «سینما افق»، ۶ فیلم سینمایی در گونه‌های سیاسی، انقلابی، امنیتی و دفاع مقدسی، از شبکه افق روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی «لکنت»، «ستارخان»، «لبنان عشق من»، «چ»، «خبرچین» و «به کبودی یاس»؛ از شنبه ۲۴ آبان ماه تا پنج شنبه ۲۹ آبان ماه از شبکه افق پخش می‌شوند.

فیلم تلویزیونی «لکنت» به کارگردانی «محمدرضا حاجی غلامی»، شنبه ۲۴ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: سارا خواهر رسول لکنت زبان دارد، معلم به رسول توصیه می‌کند که به سارا کمک کند که با مطالعه کتاب، لکنت زبانش از بین برود، اما رسول که می‌بیند در روستا کتابخانه‌ای وجود ندارد، با کمک دوستانش و حاج رسول مغنی کتاب‌هایی را امانت می‌گیرد و آنها را در حیاط مسجد می‌گذارد، باران سختی بارش می‌گیرد، رسول برای محافظت از کتاب‌ها یک بنر آیت الکرسی راروی آنها می‌کشد، اما گاو کتاب‌ها را در نبود رسول می‌خورد و ...

سجاد اسماعیلی، مهرنوش مقیمی و محسن عالم زاده در این فیلم بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «ستارخان» به کارگردانی «محمدرضا ورزی»، یک شنبه ۲۵ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

«ستارخان» روایتی تاریخی از دلاوری‌ها و پایمردی‌های ستارخان، دوستان و هم پیمانان اوست و به زندگی این بزرگ مرد تاریخ ایران می‌پردازد.

سعید نیک پور، شکرخدا گودرزی، حسین مسافر آستانه، مسعود آب پرور، شایسته ایرانی و سام قریبیان و پندار اکبری در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

فیلم سینمایی «لبنان عشق من» به کارگردانی «حسن کاربخش»، دوشنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی ورت جنینو، مجدی مشمشی، حسن حمدان، علی طاهان، برنادت صدیب و عایده ناصر خواهیم دید: ماری، دختری فرانسوی از گروه صلیب سرخ فرانسه به کمک آسیب دیدگان جنگ نیرو‌های اسراییلی و مسلمانان در لبنان آمده است.

او و همکارانش هنگامی که تعدادی از بچه‌های بی سرپرست را از خیابان جمع کرده‌اند، توسط نیرو‌های اسراییلی در جاده متوقف می‌شوند.

اسراییلی‌ها که حضور نیرو‌های صلیب سرخ را به عنوان شاهدان جنایت‌های خود مزاحم می‌بینند؛ آمبولانس را منفجر می‌کنند؛ ولی ماری موفق به فرار می‌شود، از طرفی، دو جوان مسلمان که همرزم مجروح خود، ابوقاسم را حمل می‌کنند، در میانه راه با ماری همسفر می‌شوند که ...

فیلم سینمایی «چ» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی‌کیا»، سه شنبه ۲۷ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: در اواخر مرداد سال ۱۳۵۸، دکتر مصطفی چمران از طرف دولت موقت مأموریت پیدا می‌کند به پاوه برود و درگیری داخلی به‌وجود آمده در آنجا را خاتمه دهد.

سه رأس درگیری موردنظر را مردم پاوه، کرد‌های جدایی‌طلب و رزمندگان پاسدار تشکیل می‌دهند.

چمران با تکیه بر نگاه عرفانی و بینش صلح‌جویانه‌اش، هم باید در برابر جسارت و میل به عدالت‌طلبی اصغر وصالی به عنوان فرمانده پاسداران مستقر در پاوه مقاومت کند و هم دکتر عنایتی به عنوان رئیس کرد‌های شورشی را قانع کند که دست از درگیری بردارد ...

فریبرز عرب نیا، زنده یاد سعید راد، مریلا زارعی و بابک حمیدیان در فیلم سینمایی «چ» ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «خبرچین» به کارگردانی «نصرالله زمردیان»، چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهیم دید: اصغر زاغی شاغل در تماشاخانه، در واقع با خبرچینی برای ساواک امرار معاش می‌کند.

وی به‌طور تصادفی پی به مخفی گاه انقلابیون در همسایگی خود می‌برد ؛ ولی هنگامی که قصد لو دادن آنها را دارد متوجه مهربانی و دلسوزی انقلابیون در حق خودش و زن و بچه بیمارش می‌شود، پس پشیمان شده و ...

عزت‌الله مقبلی، عنایت بخشی، کاظم افرندنیا، سیروس تسلیمی، کتایون ریاحی، علیرضا امیرقاسمی و سید حسن مروج در فیلم سینمایی «خبرچین» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «به کبودی یاس» به کارگردانی «جواد اردکانی»، پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

این فیلم درباره برونسی فرمانده‌ای است که لحظه‌ای در اصول خود تردید نمی‌کند، برونسی از جبهه به شهر می‌آید تا همزمان عملیات خیبر را جمع کرده و برای عملیات بدر به جبهه بروند، اما هر یک از آنها مسائلی دارند که برونسی باید حل کند که ...

داوود عین آبادی، محمد تقی نژاد، علی بکائیان، حسن چودن، سعید ولی زاده، حکیمه خاکسار و ندا کوهی در فیلم سینمایی «به کبودی یاس» به هنرمندی پرداخته‌اند.