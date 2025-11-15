ادامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس خراسان رضوی تا قبل از امتحانات دیماه
مهلت نهایی ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مدارس خراسان رضوی تا پیش از امتحانات دیماه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزشوپرورش خراسان رضوی گفت: روند ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی با تغییرات سیستمی و تسهیل گامبهگام در جریان است و در حال حاضر نیز ادامه دارد.
حسن عدالتجو افزود: روند ثبتنام دانشآموزان اتباع خارجی با تغییرات سیستمی و تسهیل گامبهگام در جریان است.
وی با اشاره به اینکه این دانشآموزان هماکنون مجاز به ثبتنام هستند، تاکید کرد: با وجود اینکه مهلت رسمی برای ثبتنام در نظر گرفته نشده است، اما ضرورت دارد که خانوادههای اتباع تا قبل از آغاز امتحانات دیماه فرآیند نامنویسی فرزندان خود را در مدارس تکمیل کنند.
عدالتجو، آمار فعلی ثبتنام را ۴۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: از مجموع این تعداد مورد انتظار، حدود ۳۰ هزار نفر باقی ماندهاند که بخشی از آنها مهاجرت کرده اند و بقیه بهتدریج در حال مراجعه و تکمیل مستندات هستند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که در روند جدید، ثبتنام در بخشهایی که بدون مجوز نیز انجام میشود، تسهیل شده است.
استان خراسان رضوی دارای بیش از یک و نیم میلیون نفر دانش آموز است که حدود ۹ درصد از جمعیت دانش آموزی کشور را تشکیل میدهد.