به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ"محمد عقیل سلگی" گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در تحقیقاتی از فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در یک دامداری در اطراف شهرستان اراک مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی اظهار داشت: در مراحل تحقیقات پلیس، این دامداری شناسایی و در بازرسی از آن، تعداد ۱۵ دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان با اشاره به این که برابر نظر کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی، ارزش دستگاه‌های مکشوفه، ۶ میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: فرد دستگیر شده در این عملیات به همراه پرونده تشکیل شده برای برخورد قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.