پخش زنده
امروز: -
مدیرکل بحران مازندران از لغو کلیه فعالیتهای ورزشی فردا در مدارس سراسر استان به دلیل آلودگی هوا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در جلسه اضطراری مدیریت آلودگی هوای مازندران که امروز برگزار شد، مدیرکل بحران مازندران با اعلام لغو کلیه فعالیتهای ورزشی فردا در مدارس سراسر استان گفت: کودکان، افراد مسن و بیماران زمینهای قلبی و ریوی باید از هرگونه فعالیت در محیط باز خودداری کنند.
محمدی از شهرداریهای سراسر استان خواست نسبت به نصب ایستگاههای سنجش آلودگی هوا اقدام کنند.
محمدرضا کنعانی مدیرکل محیط زیست مازندران نیز در این جلسه اعلام کرد: ۷۰ درصد منشأ گرد و غبار حاضر، خارجی و از کشورهای شمال شرق خزر وارد استان میشود.
وی منابع داخلی آلودگی را شامل استاندارد نبودن معادن شن و ماسه و آتش زدن کاه و کلش برشمرد و افزود: هماکنون شاخص آلودگی هوا در آمل ۱۸۳ و در نکا ۱۵۷ است.
مدیرکل هواشناسی مازندران نیز با پیشبینی ماندگاری گرد و غبار تا ۴۸ ساعت آینده گفت: پیامک هشدار برای تمام هماستانیها ارسال میشود.