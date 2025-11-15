پخش زنده
مرد ۶۲ سالهای که در ارتفاعات روستای خرمایک سقوط کرده بود، با امدادرسانی نجاتگران هلالاحمر فراشبند نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کریمیمقدم سرپرست جمعیت هلال احمر فراشبند گفت: گزارشی مبنی بر سقوط مرد ۶۲ ساله در ارتفاعات روستای خرمایک شهرستان فراشبند به هلالاحمر اعلام شد.
او افزود: بلافاصله ۲ تیم عملیاتی از نجاتگران با خودرو آمبولانس و پیکاپ به محل مورد نظر اعزام شدند.
کریمیمقدم بیان کرد: نجاتگران پس از پیمایش و جستوجو، به مصدوم مرد ۶۲ ساله دسترسی پیدا کردند و اقدامات کمکهای اولیه و تثبیت به وسیله بسکت را برای او انجام دادند و سپس مصدوم را به دامنه کوه انتقال و به عوامل اورژانس تحویل دادند.