به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کریمی‌مقدم سرپرست جمعیت هلال احمر فراشبند گفت: گزارشی مبنی بر سقوط مرد ۶۲ ساله در ارتفاعات روستای خرمایک شهرستان فراشبند به هلال‌احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله ۲ تیم عملیاتی از نجاتگران با خودرو آمبولانس و پیکاپ به محل مورد نظر اعزام شدند.

کریمی‌مقدم بیان کرد: نجاتگران پس از پیمایش و جست‌و‌جو، به مصدوم مرد ۶۲ ساله دسترسی پیدا کردند و اقدامات کمک‌های اولیه و تثبیت به وسیله بسکت را برای او انجام دادند و سپس مصدوم را به دامنه کوه انتقال و به عوامل اورژانس تحویل دادند.