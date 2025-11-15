هشدار زرد هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد از ورود سامانه بارشی به استان و صدور هشدار زرد هواشناسی نسبت به این سامانه خبر داد.
وی اظهارکرد: به دنبال این سامانه بارشی، بارش باران، رگبار و رعد و برق در ارتفاعات و قلل مرتفع، بارش برف، کاهش نسبی دما، گاهی افزایش وزش باد و مه پیش بینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این سامانه بارشی که در پی ان احتمال بارش وجود دارد همه مناطق استان کهگیلویه و بیوراحمد را تحت تاثیر قرار میدهد.
کرمی ادامه داد: لغزندگی جادهها، کاهش دید، پدیده مه، احتمال سقوط سنگ از ارتفاعات در پی این سامانه بارشی پیشبینی میشود.
وی خودداری از فعالیتهای کوهنوردی و جابجایی عشایر، محدودیت در فعالیتهای عمرانی، انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای استاندارد را به مردم استان کهگیلویه و بویراحمد توصیه کرد.
گفتنی است که زمانی که سازمان هواشناسی هشدار زرد رنگ صادر میکند به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند.
از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.