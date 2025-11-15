به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: طبق اعلام ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)، در این حادثه دو دستگاه پژو و پراید در محور اهواز به شوشتر، بعد از پلیس راه با هم برخورد کردند.

دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: در این سانحه، ۶ نفر شامل دو خانم ۴۲ و ۴ ساله و چهار آقا ۱۴، ۱۷، ۳۰ و ۴۸ ساله دچار آسیب‌دیدگی شدند. از این تعداد، ۵ نفر توسط تیم‌های اورژانس ۱۱۵ و یک مصدوم نیز توسط نیرو‌های امداد هلال‌احمر به بیمارستان گلستان اهواز انتقال یافتند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: همچنین در این حادثه، یک مرد مجهول‌الهویه حدوداً ۴۰ ساله جان خود را از دست داد و پیکر وی به بیمارستان منتقل شد.