پخش زنده
امروز: -
بر اثر تصادف در محور اهواز به شوشتر یک نفر جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: طبق اعلام ستاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی اهواز (EOC)، در این حادثه دو دستگاه پژو و پراید در محور اهواز به شوشتر، بعد از پلیس راه با هم برخورد کردند.
دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: در این سانحه، ۶ نفر شامل دو خانم ۴۲ و ۴ ساله و چهار آقا ۱۴، ۱۷، ۳۰ و ۴۸ ساله دچار آسیبدیدگی شدند. از این تعداد، ۵ نفر توسط تیمهای اورژانس ۱۱۵ و یک مصدوم نیز توسط نیروهای امداد هلالاحمر به بیمارستان گلستان اهواز انتقال یافتند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: همچنین در این حادثه، یک مرد مجهولالهویه حدوداً ۴۰ ساله جان خود را از دست داد و پیکر وی به بیمارستان منتقل شد.