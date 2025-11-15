در نشست استاندار با جمعی از مدیران شرکت‌های معدنی و فولادی استان، شرکت بزرگ آب و انرژی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: این شرکت‌های فولادی و معدنی اصلی‌ترین اعضا و سهامداران این کنسرسیوم هستند که برای اجرای طرح‌های بزرگی از جمله اجرای خطوط انتقال آب و برق و اجرای طرح‌های نیروگاهی در استان سرمایه گذاری خواهند کرد.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که با مشکلات کمبود آب و خشکسالی در استان مواجهیم و بر اساس قانون توسعه کشور، شرکت‌های صنعتی و معدنی از استفاده آب شرب و بهداشت برای فعالیت هایشان منع شده‌اند و باید از آب‌های نامتعارف استفاده کنند.

یکی از آب‌های نامتعارف در استان، پساب شهر یزد است که در نشست امروز در مورد سرمایه گذاری برای انتقال و بهره گیری بیشتر از آن در صنعت تصمیم گیری شد.