مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین گفت: در هشت‌ماهه نخست امسال بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها، حوزه سلامت، ورزش و مناطق عشایری استان قزوین تخصیص یافت.

اختصاص ۴۵ هزار میلیارد ریال برای آبادانی شهرها، ارتقای سلامت و توسعه ورزش استان قزوین

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ سید محمود موسوی افزود: از این میزان، حدود ۳۷ هزار میلیارد ریال به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان واریز شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی استان با اشاره به حمایت از مناطق کمتر برخوردار گفت: در این مدت، حدود ۳۹ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به مناطق عشایری استان تخصیص یافته که حاکی از رشد ۲۴ درصدی نسبت به سال گذشته است.

موسوی صانع تصریح کرد: در حوزه ورزش و جوانان استان هم بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از محل این منابع واریز شده که در مقایسه با سال قبل ۳۶ درصد رشد داشته است.

وی افزود: همچنین در بخش بهداشت و درمان استان، بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته که بیانگر افزایش ۲۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

موسوی صانع همچنین با اشاره به نقش مهم مالیات بر ارزش افزوده در توسعه شهری و ارتقای خدمات عمومی گفت: منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، پشتوانه اصلی بسیاری از پروژه‌های بزرگ شهرداری‌هاست و شهرداری‌ها با اتکا به این درآمد پایدار قادرند طرح‌هایی همچون تجهیز و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، ایجاد فضا‌های تفریحی و فرهنگی، ترمیم و بهسازی خیابان‌ها و معابر شهری و سایر پروژه‌های عمرانی را اجرا کنند.