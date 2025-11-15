تجارت ۳ هزار شرکت اقتصادی هرات افغانستان از مسیر گذرگاه دوغارون تایباد
سه هزار شرکت اقتصادی هرات افغانستان از مسیر گذرگاه بین المللی دوغارون تایباد تجارت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون اتاق تجارت و سرمایهگذاری شهر هرات افغانستان امروز در راس یک هیئت اقتصادی ۹ نفره در دیدار با فرماندار تایباد گفت: هم اینک بیش از هفت هزار فعال اقتصادی، تاجر و سرمایه گذار در شهر هرات به فاصله ۱۲۰ کیلومتری مرز دوغارون در حوزه تجارت مشغول به کار هستند.
عبدالله دشتی با بیان اینکه دوغارون معبری راهبردی برای فعالان اقتصادی افغانستان به شمار میرود، ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد کالاهای ایرانی به مقصد هرات بارگیری و از طریق دوغارون وارد هرات میشود.
وی عنوان کرد: ۶۰ درصد کالاهای صادراتی ایران نیز از طریق مرز دوغارون وارد افغانستان میشود و بازار شهرهای کابل، مزارشریف و قندهار مقصد عمده کالاهای ایرانی است.
معاون اتاق تجارت و سرمایهگذاری هرات افغانستان بیان کرد: کیفیت مناسب، دسترسی آسان به اقلام ضروری، امنیت مسیر، نزدیکی به ایران و روابط دیرینه دو کشور، نگاه سرمایه گذاران افغانستان را به کالاهای ایرانی دوچندان کرده است.
فرماندار تایباد در ادامه افزود: سطح تعاملات تجاری ایران و افغانستان سالانه به بیش از سه میلیارد دلار میرسد که این خود نشان از بازارپسندی کالاهای ایرانی در بین مردم و فعالان اقتصادی افغان دارد.
حسین جمشیدی افزود: بدون شک برای افزایش و رونق بخشی صادرات و واردات از طریق مرز دوغارون بین ایران و افغانستان باید از همه ظرفیتها استفاده کرد، این مهمترین مطالبه سرمایه گذاران ۲ کشور است.
وی ادامه داد: تجار و سرمایه گذاران افغانستانی مهمترین شرکای اقتصادی ایران و خراسان رضوی به شمار میروند که حمایت از آنها زمینه سرمایهگذاری را در استان افزایش خواهد داد.
جمشیدی بیان کرد: دو ملت ایران و افغانستان از دیرباز روابط دیرینهای با هم دارند و این پیوند ناگسستنی است و باید روز بهروز تقویت شود.