به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پنجاه و سومین دوره آزمون زبان دکتری تخصصی این دانشگاه روز چهارشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در مراکز استان‌های تهران، اصفهان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، مازندران، فارس، کرمان، کرمانشاه، گلستان، خراسان رضوی، همدان و یزد برگزار می‌شود.

متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir " با انتخاب گزینه ورود به سیستم " به صورت الکترونیکی نسبت به ثبت نام و دریافت کارت آزمون خود اقدام کنند.

نکات مهم: آزمون، در مراکز فوق الذکر به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

ظرفیت ثبت نامی در مراکز مجری محدود است.

هزینه ثبت‌نام باید به صورت الکترونیکی در هنگام ثبت‌نام و از طریق سامانه ذکر شده پرداخت شود و داوطلبان دقت داشته باشند که به هیچ وجه مبلغ ثبت‌نام را به صورت دستی و از طریق شعب پرداخت نکنند.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و یا به منظور رفع مشکلات احتمالی با شماره ۲۳۳۲۲۸۶۹-۰۲۱ تماس بگیرند.