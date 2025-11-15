به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ علی عزیزیان گفت: در پی مطالبات عمومی و در راستای افزایش احساس امنیت در جامعه طرح شناسایی و دستگیری محکومان متواری در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان اراک قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی مأموران انتظامی این شهرستان موفق شدند ۶۰ نفر از محکومان متواری را شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دستگیر کنند.

سرهنگ عزیزیان در پایان از مشارکت و همکاری شهروندان با پلیس تقدیر و تشکر کرده و از شهروندان درخواست کرد هرگونه مورد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند.