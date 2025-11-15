در سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، با حضور رییس جمهور صبح امروز شنبه ۲۴ آبان از دکتر عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان مدیر برتر در حوزه عمل به سیاست‌های جوانی جمعیت تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مراسم با حضور جمعی از مسئولان، وزرا، روسای دستگاه ها، نخبگان، اساتید دانشگاه و خانواده‌ها و اقوام محلی ایران برگزار و از برترین‌های این حوزه قدردانی شد.

در این مراسم دکتر پزشکیان، دکتر مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جوانی جمعیت و حجت الاسلام ابوترابی فرد امام جمعه موقت تهران سخنرانی و در سخنان خود بر لزوم رفع مشکل بحران جمعیت در ایران، فراهم کردن شرایط مناسب برای اشتغال و ازدواج جوانان، رفع موانع ازدواج و فرزندآوری، اصلاح نگرش و نگاه نسل جوان به موضوع ازدواج، توجه به خانواده در نظام آموزش و پرورش، تکریم سالخوردگان واصلاح قوانین تأکید کردند.

در این مراسم همچنین از سه مدیر برتر حوزه جمعیت، رییس سازمان بازرسی کل کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان پزشکی قانونی تقدیر شد.

تقدیر از یک خانواده با هشت فرزند به عنوان خانواده برتر، تقدیر از نخبگان، سازمان‌های مردم نهاد، شرکت‌های خصوصی، رسانه ها، دستگاه‌های اجرایی و مدیران برتر حوزه جمعیتی از دیگر بخش‌های این برنامه بود.