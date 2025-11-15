پخش زنده
نجاتگر جوان فارس در آیین ملی فداکاری دانشجویان ایران رتبه برتر را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر فارس گفت: داریوش حاجتمند، نجاتگر جمعیت هلالاحمر داراب در چهاردهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران در دانشگاه تهران ، تندیس ملی فداکاری را کسب کرد.
او ادامه داد: ترویج فرهنگ فداکاری و همدلی در بین جوانان از اولویتهای مهم برنامههای این معاونت است و موفقیت نجاتگران جوان میتواند الگوی ارزشمندی برای سایر اعضای هلالاحمر باشد.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر فارس بیان کرد: موفقیت جوانان فارس در عرصههای ملی، جلوهای از تعهد، تلاش و روحیه مسئولیتپذیری نسل امروز است و تداوم این مسیر میتواند الگویی ارزشمند برای جامعه جوان کشور در گسترش فرهنگ فداکاری و خدمت به مردم باشد.