صبح امروز با حضور مسئولان ارشد استانی از سایت مفاخر گلستان با ۲ هزار و ۵۰۰ شخصیت برجسته رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیرکل ثبت احوال درباره این سایت می گوید: با معرفی ۲ هزار و ۵۰۰ شخصیت برجسته شامل سرداران شهید، علما، شعرا، پزشکان، هنرمندان و ورزشکاران، فرصتی بینظیر برای آشنایی با مفاخر استان فراهم شده است.
مطیع افزود: کاربران میتوانند با جستجوی پیشرفته، گالری تصاویر، فیلم و حتی تعامل مستقیم، اطلاعات این شخصیتها را تکمیل کنند.
همچنین استاندار گلستان نیز ابراز امیدواری کرد: با همکاری رسانه ملی، این گنجینه ارزشمند در سطح ملی و بینالمللی معرفی شود و افتخار گلستان را به رخ بکشاند.