رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل لرستان از اجرای طرح آموزش و ارائه تجهیزات ایمنی به کاربران جاده ای لرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و‌نقل جاده ای استان لرستان گفت:برای ارتقای ایمنی و آگاهی بخشی به کاربران جاده‌ای،کاهش تصادفات و تلفات جاده ای،طرح آموزش و ارائه تجهیزات ایمنی به کاربران آسیب پذیر جاده ای و آشکارسازی وسایل نقلیه طی هفت ماهه گذشته در قالب ۱۱ هزار نفر ساعت در شهرستان های سراسر استان انجام شده است.

سبحان ملکی صادقی افزود:در این طرح به دو هزار و ۷۰۰ دانش آموز مدارس حاشیه راه، دو هزار و ۳۰۰ راکب موتور سیکلت، ۲۰۰ وانت بار، ۲۴۰مورد ادوات کشاورزی، پنج هزار سرنشین ناوگان مسافری در قالب بیش از ۱۵۰ دستگاه اتوبوس وسه هزار و ۹۱۰ مورد وسایل نقلیه باری و کامیون های حامل مواد سوختی و خطرناک خدمات ارائه شده است.

وی بیان کرد: در قالب این طرح تجهیزات مختلفی از جمله بروشور آموزشی، کوله پشتی، تجهیزات گذربان، بسته نوشت افزار، کتابچه آموزشی، کلاه کاسکت، برچسب، شبرنگ ایمنی، چراغ خطر و راهنمایی موتور سیکلت، شبرنگ لانه زنبوری در بین مشمولان و برگزیدگان این طرح ها توزیع شده است.

ملکی صادقی افزود: در این مدت، تهیه ۱۲هزار و ۶۹۰ جلد کتابچه و برشور آموزشی ویژه کاربران آسیب پذیر جاده ای، ساخت پنج اسلاید اینفوگرافیک، ساخت ۸ دقیقه موشن گرافیک، ساخت ۱۵ دقیقه فیلم کوتاه آموزشی ایمنی و نصب ۶۰۰ مترمربع بنر مقابل پاسگاه پلیس راه با موضوع ایمنی و ترافیک برای آگاهی بخشی و اصلاح رفتارهای ترافیکی کاربران جاده‌ای اجرا شده است.