دبیر ستاد انتخابات استان: روسای هیئتهای ورزشی که قصد نامزدی در انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارند، موظف به استعفا از سمت خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی سالاری افزود: این اقدام بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها و در راستای اجرای بخشنامههای بالادستی از سوی ستاد انتخابات کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور صورت میگیرد.
وی گفت: این بخشنامه، ضرورت استعفای روسای هیئتهای ورزشی استان و شهرستان را برای ثبتنام و اعلام داوطلبی در انتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام میکند.
مدیرکل امورسیاسی، انتخاب و تقسیمات کشوری استانداری اظهار داشت: بر این اساس، روسای هیئتهای ورزشی که تمایل به حضور در عرصه انتخابات شوراها را دارند، باید در مهلت مقرر تعیین شده در قانون از مسئولیت خود در هیئت ورزشی کنارهگیری کنند.