وزیر راه و شهرسازی گفت: انتظار می‌رود با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی، خط آهن اردبیل - میانه تا پایان بهمن بهره برداری شود.

خط آهن اردبیل - میانه، بهمن به بهره برداری می‌رسد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما فرزانه صادق در نشست خبری آخرین وضعیت ساخت خط آهن اردبیل - میانه که به صورت وبینار برگزار شد گفت: این خط آهن پیشرفت فیزیکی ۹۵درصدی داردو انتظار می رود تا پایان بهمن این خط آهن به بهره برداری برسد.

در ادامه مجری طرح خط آهن اردبیل میانه تصریح کرد در این ماه زیر سازی این خط آهن به پایان می رسد و ۸کیلومتردیگر نیازمند ریل گذاری است.

وی با اشاره به اینکه ایستگاه تشکیلاتی اردبیل ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد بیان کرد: فضا سازی ، پارکینگ و سفت کاری برخی ساختمان ها نیاز ب تکمیل دارد و ایستگاه فیروز آباد نیز پیشرفت ۹۲درصدی دارد .

در ادامه معاون ساخت توسعه شرکت ساخت و توسعه زیربناها تاکید کرد این طرح با ۱۷۵ کیلومتر طول از ۲۹ پل و تونل تشکیل شده است.

خطیبی گفت: در یکسال گذشته ۳۱۵ هزار متر مکعب عملیات خاکریزی شده است و ۳۸کیلومتر طول این مسیر طی یکسال گذاشته ریل گذاری شده است.

وی گفت: در حال حاضر در حال رفع نواقص این طرح هستیم ، هزینه ساخت این طرح ۸و نیم همت برآورد شده است .