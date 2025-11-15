به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا استان اصفهان گفت: با تلاش کارآگاهان، ۳۳ هزار دلار معادل سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان که به‌صورت غیرمجاز از کیف پول دیجیتال یک شهروند اصفهانی برداشت شده بود، به حساب شاکی بازگردانده شد.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور افزود:پس از مراجعه اعلام شکایت یک شهروند، کارآگاهان سایبری با بهره‌گیری از روش‌های نوین فنی و رصد تراکنش‌های مالی، مسیر انتقال وجوه سرقت شده و متهم پرونده را شناسایی کردند و به حساب شاکی منتقل شد.

وی به شهروندان توصیه کرد:در نگهداری اطلاعات محرمانه خود دقت کرده و از رمز‌های پیچیده استفاده کنند. همچنین در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را با شماره ۰۹۶۳۸۰ یا نشانی www.fata.gov.ir به پلیس فتا گزارش دهند.