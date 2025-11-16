به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرهنگ حامد فلاح، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل (ره) گفت: امسال همزمان با آغاز هفته بسیج و با هدف بزرگداشت شهدای پرافتخار استان قم، یادواره شهید زین الدین و ۶۱۲۸ شهید دیگر استان قم و همچنین اجلاسیه شهدای دانش آموز استان، برگزار خواهد شد.

وی گفت: این مراسم در شب شهادت شهید زین الدین یعنی فردا ۲۶ آبان ماه، از ساعت هفت شب اجرا می‌شود و برنامه‌های ویژه‌ای برای این یادواره تدارک دیده شده است که از آن جمله می‌توان به اجرای تئاتر "زنی مثل مادر" به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و رونمایی از نماهنگ "عشق و جنگ" با صدای حاج صادق آهنگران، نغمه‌خوان جبهه‌ها اشاره کرد.

معاون اجرایی سپاه امام علی ابن ابیطالب (ع) و رئیس ستادسی ویکمین سالگرد بزرگداشت شهیدزین الدین و۶۱۲۸ شهید استان قم، با اعلام این خبر که در این مراسم از عوامل فیلم مجنون هم تجلیل بعمل خواهد آمد، افزود: در حال حاضر، فیلم مجنون با موضوع رشادت‌های شهید بزرگوار آقا مهدی زین الدین در عملیات خیبر، در سینما‌های سراسر کشور در حال اکران است. این فیلم به نمایش گوشه‌هایی از دلاوری‌های این شهید والامقام پرداخته و امید است که مورد توجه عموم قرار گیرد.

فلاح افزود: روز بیست و هفتم آبان ماه یادواره شهدای دانش‌آموز هم برگزار خواهد شد. این مراسم با حضور ۲۵۰۰ دانش‌آموز دبیرستانی دختر در ورزشگاه حیدریان، با برنامه‌هایی همچون تئاتر و روایتگری از حاج حسین یکتا، راوی پرافتخار استان، اجرا می‌شود.

وی گفت: لازم به ذکر است که یادواره‌های متعددی از شهدای دانش‌آموز قم در راستای بزرگداشت فداکاری‌های شهدای عزیز برگزار خواهد شد.

رئیس ستادسی ویکمین سالگرد بزرگداشت شهیدزین الدین و۶۱۲۸ شهید استان قم، گفت: با همکاری و ظرفیت‌های دستگاه‌های استان، امید است که این مراسم‌ها به شکوه و جلال هر چه بیشتری برگزار شوند و یاد و خاطره شهدای عزیز را زنده نگه‌دارند.

فلاح تاکید کرد: این اجلاسیه فرصتی ارزشمند است تا با استفاده از زبان هنر، همان‌طور که مقام معظم رهبری بار‌ها به آن تاکید داشته‌اند، فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان منتقل شود. در برنامه‌های امسال، تلاش شده است نگاهی نو و متناسب با نسل جدید در طراحی و اجرای برنامه‌ها و محتوای فرهنگی قرار داده شود.

وی گفت: همچنین، با توجه به یادآوری جنگ تحمیلی دوازده روزه، در یادواره امسال، اقتدار کشور در این دوران مهم تاریخی نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.