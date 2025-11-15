اولین همایش بهره وری و باز مهندسی کشاورزی در راستای اجرای الگوی کشت بخش کشاورزی استان کرمان، امروز در کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در این مراسم کارشناسان و منتقدین ، نسبت به وضع موجود بهره وری و چشم انداز پیش رو به ارائه راهکار و گزارش پرداختند .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی شمال استان در حاشیه این مراسم گفت :در حال حاضر ، با تغییر الگوی کشت و ترویج کشتهای گلخانه ای ، به سمت بهره وری هر چه بیشتر از آب و خاک رفته است.

همچنین وحیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در حاشیه این مراسم با تاکید بر بهره وری هرچه بیشتر از منابع ، گفت : متاسفانه علیرغم کاهش منابع آبی ، طی سالهای اخیر ، همچنان با افزایش بهره برداران کشاورزی روبرو هستیم و آمار کشاورزان استان، طی سالهای اخیر ۳۵ درصد رشد نشان میدهد .