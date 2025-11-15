پخش زنده
سومین دوره «دوره تربیت و تعالی خانوادگی» با اعزام کارکنان و خانوادههای نیروی انتظامی بابل به عتبات عالیات آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ صبح امروز شنبه، مراسم بدرقه این کاروان با حضور کارکنان و خانوادههای آنان در ستاد انتظامی شهرستان بابل برگزار شد.
سرهنگ داداش تبار، فرمانده انتظامی بابل در این مراسم گفت: این کاروان متشکل از ۴۰ نفر از همکاران کربلایی اول و خانوادههایشان است که به همت سازمان عقیدتی سیاسی و برنامهریزی استان مازندران، راهی زیارت بارگاههای مقدس در عراق میشوند.
وی هدف اصلی از برگزاری این سفر معنوی را ارتقای سطح بینش دینی، تحکیم بنیان خانوادههای ایثارگر جامعه نیروی انتظامی و تجلیل از خدمات این عزیزان عنوان کرد.
در این مراسم، با نواخته شدن زنگ کاروان و قرائت قرآن کریم، شرکتکنندگان با بدرقه مسئولان و همکاران خود، سفر معنوی خویش را به سوی کربلای معلی آغاز کردند.