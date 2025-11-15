تخفیف ۲۰ درصدی در نمایشگاه کتاب دانشگاه تهران
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نمایشگاهی از تازهترین آثار ناشران برجسته عمومی و تخصصی برپا کرده است؛ علاقهمندان میتوانند از تخفیف ۲۰ درصدی خرید کتابها بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
براساس اعلام ستاد خبری سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، این نمایشگاه از امروز (شنبه) تا چهارشنبه، ۲۸ آبانماه، هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ در محل دانشکده دایر است.
برگزاری این رویداد با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه دانشگاهی و ایجاد فرصت تعامل بین ناشران و علاقهمندان انجام میشود.
این نمایشگاه بخشی از برنامههای گسترده هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران است که با شعار «بخوانیم برای ایران» از امروز تا ۳۰ آبانماه در سراسر کشور برگزار میشود.