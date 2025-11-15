تخفیف ۲۰ درصدی در نمایشگاه کتاب دانشگاه تهران

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران نمایشگاهی از تازه‌ترین آثار ناشران برجسته عمومی و تخصصی برپا کرده است؛ علاقه‌مندان می‌توانند از تخفیف ۲۰ درصدی خرید کتاب‌ها بهره‌مند شوند.