پیکر عالم ربانی حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد احمدی خمینی، عصر امروز با حضور اقشار مختلف مردم قم، علما، طلاب و شخصیتهای برجسته حوزه علمیه تشییع و در حرم کریمه اهل بیت به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تشییع پیکر مرحوم حجتالاسلام والمسلمین حاج شیخ احمد احمدی خمینی یار دیرین امام و رهبری از مسجد امام حسن عسکری (ع) آغاز و پس از اقامه نماز به امامت آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بر پیکر آن روحانی مبارز و مردمی پیکرش در جوار آستان کریمه اهلبیت (س) به خاک سپرده شد.