پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در پی درگذشت هنرمند فیلمساز استان
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در گذشت داریوش محمدی جوان هنرمند استان را تسلیت گفت.
با اندوهی عمیق، درگذشت هنرمند جوان و توانمند استان، مرحوم داریوش محمدی، فیلمساز، خلاق با اخلاق و پرتلاش را تسلیت میگویم.
باور این فقدان جانکاه برای خانواده محترم، دوستان گرامی و جامعه هنری استان بسیار دشوار و سنگین است.
او که با نگاهی نو، قلبی سرشار از احساس و انگیزهای عمیق نسبت به هنر هفتم قدم در مسیر سینما گذاشته بود، هنوز فرصت بروز و شکوفایی بیشتر تواناییهای ارزشمند خود را نیافته بود که تقدیر، مجال ادامه این مسیر را از او گرفت. هرچند او از میان ما رفت، اما یاد، آثار و تأثیر حضورش در ذهن و دل اهالی فرهنگ و هنر ماندگار خواهد ماند.
برای خانواده داغدار آن عزیز سفرکرده صبر و شکیبایی و برای روح پاکش آرامش و رحمت الهی مسئلت دارم.
یادش گرامی و راهش روشن باد.
۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۵۹