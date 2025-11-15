به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امین درخشان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی گذشت هنرمندجوان استان داریوش محمدی پیام تسلیت صادر کردندمتن پیام به شرح ذیل هست:

با اندوهی عمیق، درگذشت هنرمند جوان و توانمند استان، مرحوم داریوش محمدی، فیلم‌ساز، خلاق با اخلاق و پرتلاش را تسلیت می‌گویم.

باور این فقدان جانکاه برای خانواده محترم، دوستان گرامی و جامعه هنری استان بسیار دشوار و سنگین است.

او که با نگاهی نو، قلبی سرشار از احساس و انگیزه‌ای عمیق نسبت به هنر هفتم قدم در مسیر سینما گذاشته بود، هنوز فرصت بروز و شکوفایی بیشتر توانایی‌های ارزشمند خود را نیافته بود که تقدیر، مجال ادامه این مسیر را از او گرفت. هرچند او از میان ما رفت، اما یاد، آثار و تأثیر حضورش در ذهن و دل اهالی فرهنگ و هنر ماندگار خواهد ماند.

برای خانواده داغدار آن عزیز سفرکرده صبر و شکیبایی و برای روح پاکش آرامش و رحمت الهی مسئلت دارم.

یادش گرامی و راهش روشن باد.