در ادامه پویش مهر فاطمی، بانوی نیکوکار یزدی، مبلغ ۳۰ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک مادر زندانی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بانویی نیکوکار یزدی با دیدن تبلیغات پویش مهر فاطمی، تصمیم گرفت گامی در مسیر آزادی مادران زندانی بردارد و با حضور در دفتر این ستاد مردمی، مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال را برای مشارکت در آزادی یک مادر زندانی که به دلیل بدهی در زندان به سر می‌برد، اهدا کرد.

وی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: با مشاهده تبلیغات این پویش در رسانه‌ها تصمیم گرفتم من نیز در حد توان خود قدمی در مسیر آزادی زندانیان غیر عمد به صورت ویژه مادران زندانی که در زندان بسر برده و از فرزندان خود دور هستند، کمک کنم تا بتوانم در شادی دل یک خانواده نقش کوچکی داشته باشم.