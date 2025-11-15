پخش زنده
نفرات برتر مسابقات پاورلیفتینگ آقایان گرامیداشت روز کیش معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مسابقات پاورلیفتینگ اقایان با حضور ۶۰ ورزشکار در ردههای وزنی و سنی نوجوانان، بزرگسالان، پیشکسوتان و توان یابان برگزار شد.
منصور محمدی، امیرمهدی بیژن پور و عرشیا بهادر مظفری در بخش آقایان و رده سنی مثبت ۶۰ کیلوگرم، فرزاد شریفی، علی بساتین و مهدی کرخی رده سنی مثبت ۷۰ کیلوگرم، امین نظری، محمدامین ایازی و رضا رئیسی در رده سنی ۸۰ کیلوگرم، ارش سراج، شهنام شمس در رده سنی مثبت ۹۰ کیلوگرم، حسین حیرانی، اشکان سلطانی نژاد و احسان بنی اسد در رده سنی ۱۰۰ کیلوگرم رتبههای اول تا سوم را کسب کردند.
ابولفضل اسفندی اول و محمدپرهام حبیبی و شایان شمس مقام دوم مشترک رده نوجوانان دسته ازاد را کسب کردند.
حمید حبیبی، احمد قوامی و امیر میرکرمانی رتبههای اول تا سوم توان یابان دسته وزنی آزاد را کسب کردند.
علی اصغر اسماعیلی و حیدر دانش مقامهای اول و دوم پیشکسوتان دسته آزاد وزنی را کسب کردند.