به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پذیرفته‌شدگان نهایی می‌توانند با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی education.cfu.ac.ir ثبت‌نام غیرحضوری خود را انجام دهند و برای ثبت نام حضوری به درگاه پردیس‌های محل‌تحصیل خود مراجعه کنند. اسامی پذیرفته‌شدگان بدون آزمون استعداد‌های درخشان کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ دانشگاه فرهنگیان هم اکنون در سامانه talent.cfu.ac.ir قابل مشاهده است.