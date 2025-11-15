پخش زنده
ثبتنام پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان رشتههای کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ دانشگاه فرهنگیان از فردا یکشنبه ۲۵ آبان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پذیرفتهشدگان نهایی میتوانند با مراجعه به سامانه گلستان به نشانی education.cfu.ac.ir ثبتنام غیرحضوری خود را انجام دهند و برای ثبت نام حضوری به درگاه پردیسهای محلتحصیل خود مراجعه کنند. اسامی پذیرفتهشدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۴ دانشگاه فرهنگیان هم اکنون در سامانه talent.cfu.ac.ir قابل مشاهده است.