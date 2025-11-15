به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ فرشته بیرانوند سرپرست معاونت فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت:این نمایشگاه در قالب دو هزار و ۵۰۰ جلد کتاب و یکهزار عنوان در حوزه‌های ادبیات، دین، کودک و نوجوان،علوم اجتماعی و کتاب‌های آموزشی در خرم آباد گشایش یافت.



از ابتدای امسال تاکنون ۱۴۵ هزار جلد کتاب در ۴۰۰ عنوان در قالب هشت نمایشگاه کتاب در استان برگزار شده است.

این نمایشگاه از امروز تا پانزدهم آذر ماه هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ شب پذیرای علاقه مندان به کتاب است .





