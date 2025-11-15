به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سی و دومین نمایشگاه کتاب مازندران با عرضه بیش از ۵ هزار عنوان کتاب در ساری گشایش یافت.

محمد محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در مراسم افتتاح این نمایشگاه با اشاره به آغاز هفته کتاب، بر ضرورت توجه به توسعه فضای فرهنگی و ارتقای سرانه مطالعه در استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه ۲۵ هزار جلد کتاب عرضه شده، افزود: استقبال مردم در روز نخست قابل توجه بود و پیش‌بینی می‌شود حضور بازدیدکنندگان در روزهای آینده افزایش یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران نمایشگاه کتاب را فرصتی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی دانست و گفت: این رویداد با هدف تقویت گرایش جامعه به مطالعه و با شعار «بخوانیم برای ایران» برنامه‌ریزی شده است.

محمدی افزود: این نمایشگاه شامل بخش‌های متنوعی همچون کودک و نوجوان، مذهبی، سیاسی و اجتماعی است که توسط انتشارات ملی و ناشران فعال استان مدیریت می‌شود.

سی و دومین نمایشگاه کتاب مازندران تا ۵ آذرماه ادامه دارد.