کتابدار کتابخانه آینده گفت: این کتابخانه، کتابخانه ای است الکترونیک و بدون کتاب چاپی که مراجعان آن نیازهای اطلاعاتی شان را از طریق دستگاههای الکترونیکی مطالعه کتاب، مانند گوشی های تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ برطرف می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آقای مهدی خلیلی‌نیا کتابدار کتابخانه آینده و کارشناس حوزه کتاب با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت : نسخه چاپی یک حالت خاطره انگیز استو اما با توجه به این که رشد سریع فناوری را شاهد هستیم نیاز است که ما هم دسترسی سریع به اطلاعات داشته باشیم و در جهانی هستیم که تکنولوژی های نوظهور ، بروز و با توجه به اینکه شیوه های رفتار خوانندگان هم فرق کرده و الکترونیک شده ، بحث کتابخانه های الکترونیک را داریم نمونه آن موبایل های ما هستند.

وی افزود: خدماتی برای کتابخانه های آینده در نظر گرفته شده از جمله دسترسی مراجعان به پایگاههای اطلاعاتی ، پایگاههای پژوهشی ، مقالات و یادداشت های علمی و کتابخوان های الکترونیک که در کتابخانه های آینده در اختیار مراجعین قرار می گیرد .در کتابخانه های آینده هم اتاق های مطالعه انفرادی را داریم و اتاق های مطالعه گروهی که چند منظوره هم هستند ، سالن جلسات تعبیه شده که کاربری آموزشی دارد ، سایت کامپیوتر که آن هم کاربری آموزشی دارد.

خلیلی نیا گفت: در کتابخانه آینده کتابهایی در زمینه هوش مصنوعی ، ادبیات فاخر و کتاب های آی آر یا واقعیت افزوده وجود دارد و کتاب های واقعیت افزوده که در بحث کتاب های هوشمند هم مطرح می شوند به این صورت است که از طریق ابزارهای الکترونیکی مثل تبلت ، یک مفهوم مالتی مدیا را به کتاب اضافه می کند که در بخش کتاب های کمک آموزشی و کتاب های بخش کودک و نوجوان این موضوع خیلی ملموس است.

این کتابدار کتابخانه آینده افزود: تقریبا نود درصد کتاب های آی آر در بخش کودک و نوجوان هستند با توجه به تصویر و گرافیک که کتاب های کودک و نوجوان دارند آی آر توانسته جای خودش را پیدا کند .

وی گفت: یک مقدار کتابخوانی در جامعه ما کم شده و پیشنهاد می دهم که دسترسی به فضای کتابخانه‌ای گسترش پیدا کند و متاسفانه در استان تهران همانطور که چند روز پیش دبیر کل محترم نهاد کتابخانه ها هم بیان کرد ما دچار فقر فضای کتابخانه ای هستیم و نیاز است که این فضاهای کتابخانه ای گسترش پیدا کند و همچنین برای دسترسی به کتاب های دیجیتال ، نیاز به زیرساخت های لازم دارد و زیرساخت های آن باید گسترش پیداکند.