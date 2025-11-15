به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران گفت: این جمعیت در بازه زمانی ۱۷ تا ۲۳ آبان ماه به ۱۹ حادثه ترافیکی، ۱۵ فوریت پزشکی، ۲ حادثه مفقودی، ۲ حادثه اقلیمی و یک حادثه در هر یک از دسته‌های کوهستان، صنعتی و جنایی امدادرسانی کرده است.

غلامعلی فخاری اشرفی افزود: همچنین به ۲۰ نفر از مراجعان حضوری به پایگاه‌ها و پست‌های امدادی خدمات لازم ارائه شده است.

مدیرعامل هلال احمر مازندران با اشاره به آمار انتقال مصدومان گفت: نجاتگران این جمعیت بیش از ۲۹ نفر از مصدومان حوادث مختلف را به مراکز درمانی منتقل کردند.

فخاری اشرفی افزود: شهرستان سوادکوه با ۱۸ حادثه بیشترین تعداد حوادث و شهرستان آمل با ۵ حادثه بیشترین حوادث ترافیکی را در این بازه زمانی داشته است.