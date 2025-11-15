به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از صدور حکم سنگین علیه یک واحد صنفی به دلیل گران‌فروشی روغن خوراکی خبر داد.

علی رحیمی آذر اعلام کرد پرونده فروش ۵ هزار و ۴۰۰ کیلوگرم روغن به ارزش بیش از یک میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی رسیدگی شد.

وی افزود: پس از بررسی دقیق پرونده، اتهام انتسابی محرز، و متهم به پرداخت جزای نقدی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل تصریح کرد که بازرسان سازمان صمت استان در بازرسی از واحد صنفی در بازار آجیل و خشکبار، گزارش تخلف را تهیه و برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات ارسال کرده‌اند.

وی همچنین تأکید کرد: هدف اصلی از این نظارت‌ها حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از سوءاستفاده عده‌ای معدود است. با هرگونه تخلف اقتصادی که موجب اخلال در بازار و نارضایتی مردم شود، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.

رحیمی آذر با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی با متخلفان اقتصادی بدون اغماض برخورد می‌کند، از شهروندان خواست هرگونه گران‌فروشی یا تخلف اقتصادی را از سامانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی کنند تا با همکاری مردم، بازار شفاف و عادلانه باقی بماند.