پخش زنده
امروز: -
مدرسه ۳ کلاسه جدیدی با مشارکت بنیاد علمی و آموزشی قلمچی در روستای کَلدوزَخ از توابع شهرستان ایذه به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدرسه ۳ کلاسه جدید با مشارکت بنیاد علمی و آموزشی قلمچی با هدف پاسخگویی به نیازهای آموزشی منطقه و توسعه عدالت آموزشی در یکی از مهاجرپذیرترین روستاهای ایذه احداث شده است.
محمد سعیدیپور، مدیرکل نوسازی مدارس خوزستان، با اشاره به شرایط ویژه منطقه اظهار داشت: روستای کلدوزخ به دلیل مهاجرپذیری بالا و فاصله کم از مرکز شهرستان، طی سالهای اخیر با افزایش جمعیت دانشآموزی روبهرو بوده است و ایجاد فضاهای آموزشی استاندارد در آن یک ضرورت جدی به شمار میرفت. افتتاح این مدرسه ۳ کلاسه با زیربنای ۱۵۳ مترمربع، اقدامی مؤثر برای جبران کمبود فضای آموزشی ایمن در این روستا است.
وی با قدردانی از مشارکت بنیاد علمی و آموزشی قلمچی افزود: نقش خیرین مدرسهساز در ارتقای زیرساختهای آموزشی استان انکارناپذیر است. مشارکت بنیاد قلمچی در ساخت این مدرسه نشاندهنده این است که همافزایی دولت و نهادهای نیکوکار میتواند سرعت نوسازی و تجهیز فضاهای آموزشی را در مناطق نیازمند—بهویژه در محدودههایی مانند ایذه و روستاهای مهاجرپذیر آن بهطور چشمگیری افزایش دهد.
با بهرهبرداری از این مدرسه، بخشی از نیاز آموزشی این شهرستان برطرف شده و دانشآموزان این منطقه از محیطی ایمن، استاندارد و مناسب برای یادگیری بهرهمند خواهند شد؛ اقدامی که میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت تحصیل و کاهش فشار جمعیتی بر مدارس موجود داشته باشد.