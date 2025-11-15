شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تصویب طرح ویژه شهر سلطانیه، مجموعه‌ای از ضوابط تازه در حوزه محدوده شهری، حریم تاریخی، ملاحظات محیط‌زیستی و ضوابط ساخت‌وساز را برای این شهر تاریخی تعیین و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، طرح ویژه شهر سلطانیه در استان زنجان در جلسه اخیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب رسید و پس از بررسی مصوبات استانی، با اصلاحات متعدد ابلاغ شد.

بر اساس این طرح، جمعیت افق سال ۱۴۲۰ معادل ۱۱ هزار و ۹۴۵ نفر تثبیت شده است.

محدوده شهر با تاکید بر جلوگیری از توسعه بر اراضی تاریخی و کشاورزی و رعایت حقوق مکتسبه در بخش غربی بازنگری شده است. در پهنه‌های شرقی، امکان تأمین زمین برای متقاضیان مسکن حمایتی منوط به توافق با دولت و رعایت ضوابط میراثی فراهم شد.

همچنین توسعه در عرصه‌های تاریخی و حرایم درجه یک و دو ارگ سلطانیه با محدودیت‌های جدی از جمله ممنوعیت احداث زیرزمین مواجه شد.

شورای‌عالی مقرر کرد ضوابط کاربری اراضی و شبکه معابر بر اساس آیین‌نامه‌های جدید اصلاح شود. حفاظت از چمن سلطانیه به‌عنوان یک اثر جهانی در محور تصمیمات محیط‌زیستی طرح قرار گرفته و تأمین حقابه، انسداد چاه‌های غیرمجاز و اصلاح الگوهای کشاورزی الزامی دانسته شد.

در حوزه زیرساخت، تهیه طرح‌های فاضلاب، مدیریت آب‌های سطحی و استفاده از پساب برای احیای چمن مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین دستگاه‌های مسئول موظف شدند برنامه اجرایی حفاظت عرصه‌های تاریخی و نقشه راه تحقق طرح ویژه سلطانیه را تدوین کنند.