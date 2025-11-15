امروز: -
غزه پس از باران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۴- ۱۶:۳۳
خبرهای مرتبط

نگرانی‌ها از تداوم جنایات رژیم صهیونیستی

سازمان ملل: باران چادر آوارگان غزه را زیر آب برد

یورش‌های گسترده ارتش صهیونی به کرانه باختری و غزه

برچسب ها: غزه ، بارش باران ، چادر آوارگان
