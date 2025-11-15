پخش زنده
امروز: -
نمایندگان مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل بیمارستان محمد رسولالله شیراز ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار درخواست کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این نامه با اشاره به جایگاه پزشکی شیراز در جنوب کشور و میزبانی مراکز درمانی این شهر از بیماران استانهای هرمزگان خوزستان بوشهر کهگیلویه و بویراحمد کرمان یزد و سیستان و بلوچستان آمده است وجود گستردگی خدمات درمانی راز به هم وطنان، اما این شهر به لحاظ دریافت تجهیزات و امکانات دولتی جزو شهرهای مهم طبقهبندی میشود.
در ادامه این نامه آمده است ساخت بیمارستان ۱۰۸ تختخوابی محمد رسول الله از سال ۱۳۹۴ در ۱۱ طبقه آغاز شده و هم اکنون با ۲ درصد پیشرفت فیزیکی در مرحله خاکبرداری است و پیش بینی میشود تا سال ۱۴۰۸ به بهرهبرداری برسد.
نمایندگان مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه نامه خود به رئیس سازمان برنامه و بودجه آوردهاند: با توجه به اینکه خیرین تامین سلامت استان آمادگی خود را برای تامین منابع مالی اعلام کردهاند و تکمیل بیمارستان نیازمند اعتبار حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان است و از طرفی وضعیت خدمات رسانی به بیماران ه تایید کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با چالش جدی مواجه است خواهشمند اقدامات لازم را برای تخصیص اعتبار مبذول فرمایید.