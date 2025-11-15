پخش زنده
استاندار خوزستان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در پیامی به فرهیختگان کتابدوست استان گفت : این ایام، فرصتی ارزشمند است تا بار دیگر بر نقش بیبدیل کتاب به عنوان میراث ماندگار بشری، روشنگر دلها و عامل انتقال دانش و تجربه بین نسلها تأکید کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده استاندار خوزستان بیان کرد: کتاب، سرمایهای است که با مطالعه آن، گنجینهای از دانایی و حکمت در اختیار فرد و جامعه قرار میگیرد و بیتردید، توسعه پایدار و متوازن هر دیاری در گرو ارتقای سرانه مطالعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی است.
امیدواریم با همتی جمعی و عزمی استانی، بتوانیم با تقویت زیرساختهای فرهنگی، تجهیز کتابخانهها و ترویج مطالعه در بین همه اقشار، به ویژه نسل جوان و نوجوان، خوزستانی کتابخوان و آگاه را برای فردایی بهتر بسازیم.
این راهی است که با گامهای استوار و برنامهریزی شده، باید در آن پیش برویم.