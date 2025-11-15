به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: مأموران انتظامی این فرماندهی پس از اطلاع از نگهداری و استفاده غیرمجاز از تعدادی دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در یک منزل، بررسی موضوع را آغاز کردند.

سرهنگ احمد نیکبخت افزود: مأموران با بررسی‌های دقیق و تحقیق تخصصی و میدانی محل مورد نظر را شناسایی و ۱۰ در بازرسی از این مکان، ۱۰ دستگاه ماینر را که به صورت مخفیانه راه اندازی شده بود، کشف کردند.

وی با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف شده ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: پس از تشکیل پرونده برای فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.