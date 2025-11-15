ششمین دوره مسابقات فوتبال پیشکسوتان نیروی هوافضای سپاه، هم‌زمان با هفته هوافضا و با حضور شش تیم منتخب نیرو‌های مسلح به کار خود پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم اختتامیه مسابقات ورزشی هفته هوافضا با برگزاری فینال رقابت‌های فوتبال پیشکسوتان، در مجموعه ورزشی امام رضا علیه السلام نیروی هوافضای سپاه برگزار شد. این دوره از مسابقات به یاد و خاطره فرماندهان مقتدر نیروی هوافضای سپاه، شهید سرلشکر پاسدار امیر علی حاجی‌زاده، شهید سرلشکر پاسدار حاج حسن طهرانی‌مقدم و دیگر شهدای هوافضای سپاه برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، نتایج نهایی به شرح زیر اعلام شد:

مقام اول: تیم ارتش جمهوری اسلامی ایران

مقام دوم: تیم فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مقام سوم: تیم نیروی هوافضای سپاه

رفعت، مدیر ورزش و آمادگی جسمانی نیروی هوافضای سپاه، در توضیح این رویداد گفت:

«ششمین دوره مسابقات با حضور تیم‌های منتخب ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی، وزارت دفاع و پشتیبانی، ارتش جمهوری اسلامی، فرماندهی سپاه و نیروی هوافضای سپاه برگزار شد. رقابت‌ها با وجود فضای دوستانه، فوق‌العاده مهیج و پرشور دنبال شد و پیشکسوتان با غیرت و روحیه مثال‌زدنی در میدان حاضر شدند.»

رفعت با قدردانی از عملکرد تیم‌ها و عوامل برگزاری افزود:

«این مسابقات علاوه بر ایجاد فضای نشاط و هم‌دلی میان پیشکسوتان، یادآور رشادت‌های فرماندهان شهید و فرصتی ارزشمند برای تکریم یاد و نام آنان بود.»