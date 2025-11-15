پخش زنده
امروز: -
حفاریهای جدید رژیم اشغالگر در اطراف مسجدالاقصی در زیر پایهها و دیوارهای جنوبی و غربی، بهویژه در محله سلوان جنوب شهر مقدس ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین، این حفاریها با هدف تحریف تاریخ و میراث عربی- اسلامی در قدس از طریق شبکهای از تونلها انجام میشود تا آنچه را که رژیم اشغالگر «شهر داوود» مینامد، به چندین محل شهرکنشین داخل منطقه قدیمی، متصل کند. برخی از تونلها گذرگاههای آبی تاریخی بودند که به کنیسه و موزههای یهودی تبدیل شدند. این تجاوزات زیرساختهای مسجد الاقصی را تهدید کرده و ساختمانهای تاریخی آن را در معرض خطر قرار میدهد.
فلسطینیان نگرانند که این حفاریها در نهایت به تخریب مسجدالاقصی منجر شود و صهیونیستها معبد ادعایی خود را بسازند و ماهیت قدس را از شهری عربی-اسلامی تغییر دهند.