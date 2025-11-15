افتتاح برنامه‌های هفته کتاب و کتاب‌خوانی در بوشهر

همزمان با آغاز هفته کتاب و کتاب‌خوانی، آیین افتتاح برنامه‌های این رویداد فرهنگی در دبستان معینی بوشهر با حضور شماری از مسئولان و فرهنگیان برگزار شد.