بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در آیین افتتاح برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی هدف از برگزاری چنین برنامهها و نمایشگاههایی را ترویج فرهنگ کتابخوانی و گسترش علم و دانش در میان دانش آموزان عنوان کرد و افزود: در سال تحصیلی افتتاح کتابخانههای کلاسی در همه مدارس کم برخوردار در دستور کار قرار دارد که با همکاری شهرداری ها، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان وکتابخانه ملی شعبه استان بوشهر انجام میشود.
غلامرضا دانش فر افزود: نگاه آموزش و پرورش استان این است که دانش آموزان علاوه بر یادگیری شیوه درست مطالعه، با کتابهای مفید و مناسب گروه سنی خود آشنا شوند تا کیفیت و اثر بخشی کتابخانههای مدارس ارتقاء یابد.
وی اضافه کرد: در هفته کتاب امسال که تا ۳۰ آبان ادامه دارد، مدارس بوشهر میزبان برنامههای متنوع فرهنگی، و آموزشی در این زمینه خواهد بود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر هم با اشاره به نقش کتابخانههای مدرسهای در پرورش نسلی کتاب خوان گفت: حرکتهای فرهنگی در مدارس نشانه زنده بودن روح مطالعه در میان نوجوانان است.
حیدر راهب باتقدیر از مربیان و دانش آموزان فعال در برنامههای هفته کتاب از اجرای بیش از ۵۰۰ برنامه در هفته کتاب خبر داد و افزود: هدف از اجرای چنین طرحهایی تقویت عادت مطالعه و ایجاد انگیزه در کودکان برای تعامل باکتاب است.
وی بابیان اینکه گسترش کتابخانههای مدرسهای و اجرای فعالیتهای خلاقانه مسیر توسعه فرهنگی بوشهر را هموار میسازد، اضافه کرد: استمرار این برنامهها موجب پیوند میان مدارس و کتابخانههای عمومی میشود و از دل آن درس بزرگ همکاری و مشارکت فرهنگی برای آینده جامعه بیرون میآید.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر با اشاره به اینکه برنامه ریزی شده ۱۰ مدرسه به تجهیزات کتابخانهای، چون میزو صندلی و قفسه کتاب مجهز شوند، عنوان کرد: هم اکنون ۷۹ کتابخانه فعال از شمالیترین تا جنوبیترین شهرستانهای استان داریم که از مجموع ۴۱ شهر استان ۳۹ شهرو ۲۲ روستا کتابخانه دارند و ۴ شهر فاقد کتابخانه هم به زودی صاحب کتابخانه میشوند.
وی ادامه داد: طرحهایی نیز در دست اقدام است که از آن جمله کتابخانه شهر دوراهک با ۹۵ درصد پیشرفت، کتابخانه مصلحیان بوشهر با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی، کتابخانه روستای بنداروز با ۹۵ درصد پیشرفت، کتابخانه روستای خلیفه ۷۰ درصد پیشرفت و کتابخانه روستای هلیله نیز ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
در این مراسم، آثار و کتابهایی که از سوی دانش آموزان دبستان معینی بوشهر تهیه شده بود به نمایش درآمد.