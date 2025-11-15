به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مصطفی ترکمان افزود: از این میزان هدفگذاری انجام شده در شش ماهه نخست سال‌جاری تاکنون ۲۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار آن محقق شده و بر آن هستیم تا پایان سال مابقی این هدفگذاری نیز انجام شود.

او تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال‌جاری ۵۳ قلم محصولات مختلف کشاورزی از همدان به کشور‌های هدف از جمله روسیه، کشور‌های حوزه خلیج‌فارس، ارمنستان، ازبکستان، عراق، افغانستان، پاکستان صادر شده است.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان گفت: عمده‌ترین محصولات صادر شده سیر، موسیر، سیب زمینی، قارچ، کمپوست، کشمش، گلرنگ، پودر ضایعات است.