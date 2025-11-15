ملی پوش کشورمان مقابل تکواندوکاری از ترکیه نتیجه را واگذار کرد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازی‌های همبستگی اسلامی بازماند.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی ریاض عربستان امروز پیگیری شد که در وزن منهای۵۷ کیلوگرم هستی محمدی برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی به مصاف «کبری ایلگون» قهرمان المپیک و جهان از ترکیه رفت.

ملی پوش کشورمان راند نخست را با اختلاف به حریف واگذار کرد، اما در راند دوم به برتری رسید تا تکلیف مبارز برنده در راند سوم مشخص شود و در حالی که هستی محمدی از حریف جلو بود، اما در ثانیه‌های پایانی مبارزه را واگذار کرد و از رسیدن به نیمه نهایی بازماند.

محمدی باید برای کسب نشان برنز به مبارزات خود ادامه دهد.