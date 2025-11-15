به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله گروهی نهمین دوره رقابت‌های جام جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان به پایان رسید و تیم پسران دانشگاه پیام نور ایران به جمع ۸ تیم برتر صعود کرد. تیم پسران کشورمان با دو شکست مقابل تیم‌های برزیل و اسپانیا و برد مقابل تیم شیلی به جمع ۸ تیم برتر راه پیدا کرد و فردا یکشنبه ۲۵ آبان برای صعود به مرحله نیمه نهایی مقابل تیم اول گروه A قرار خواهد گرفت.

بخش دختران تیم دانشگاه پیام نور که برای اولین بار در این رقابت‌ها شرکت کرده بود با سه شکست مقابل تیم‌های اسپانیا، کانادا و اکراین از دور رقابت‌ها حذف شدند.

نهمین دوره رقابت‌های جام جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان با شرکت ۱۲ تیم برتر جهان در دو بخش دختران و پسران ۲۳ تا ۲۵ آبان در شهر برزیلیا کشور برزیل در حال برگزاری است.