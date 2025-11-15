پخش زنده
مدیر پایگاه میراثفرهنگی گندیشاپور و ایوان کرخه از آغاز عملیات گمانهزنی در این محوطه تاریخی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب زلقی اظهار کرد: این گمانهزنی با هدف شناخت ساختار و عملکرد پل سیفون محوطه گندیشاپور و همچنین مستندنگاری سازههای آبی بستر رودخانه سیاهمنصور در حال اجرا است.
مدیر پایگاه میراثفرهنگی گندیشاپور و ایوان کرخه با بیان اینکه عملیات یادشده در محوطه گندیشاپور با مجوز پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و بهمنظور تکمیل مطالعات باستانشناسی محدوده است افزود: این عملیات به سرپرستی زینب ولیزاده قرهآغاجی آغاز شده است.
او اضافه کرد: اعتبار موردنیاز برای انجام این طرح، از محل اعتبارات پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری تأمین شده است.
زلقی خاطرنشان کرد: مواریثفرهنگی مربوط به فردفرد مردم است و از همه کسانی که در حفظ این محوطه تاریخی ما را همراهی میکنند، تشکر میکنیم و امیدواریم همچون گذشته با حساسیت تمام، حفاظت از چنین آثار ارزشمندی را مهم بدانند.
آثار برجایمانده شهر قدیمی گندیشاپور (جندیشاپور) در ۲۴ شهریور سال ۱۳۱۰ با شماره ۴۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید که تعیین محدوده دقیق و واقعی عرصه و حریم نیاز به تحقیقات دقیق توسط هیاتهای کارشناسی دارد.
این شهر، یکی از مهمترین شهرهای دوره ساسانی بوده است که توسط شاپور اول ایجاد شده است؛ جندیشاپور از همان بدو تأسیس به تدریج به صورت یکی از مراکز علمی و پزشکی جهان آن روز درآمد و بنا به گفته تاریخنویسان، شاپور دستور داده بود تعداد زیادی از کتابهای طب یونانی را به زبان پهلوی ترجمه و در آنجا نگهداری کنند؛ خسرو انوشیروان در این شهر بیمارستان بزرگی ساخت و بر توسعه دانشکده پزشکی آن افزود.
نخستین دانشگاه جهان (ثبت در حافظه میراثجهانی یونسکو از منظر فرهنگی تولید علم و دانش در ۱۳ آبان ۱۳۹۷) به دستور شاپور اول ساسانی حدود یکهزار و ۸۰۰ سال پیش در این شهر که اکنون بقایایی از آن بر جا مانده، تأسیس شد.
آرامگاه یعقوب لیثصفاری (احیاگر زبان فارسی) که درون عرصه تاریخی شهر علمیدانشگاهی جندیشاپور واقع شده است نیز با شماره ۲۵۵۰ در هشتم دیماه ۱۳۸۷ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.