پخش زنده
امروز: -
سخنگوی جنبش حماس خواستار اتخاذ موضع روشن اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی درباره فجایع غزه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از شبکه المیادین، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس گفت که مردم نوار غزه با وجود اعلام آتشبس، با جنگ نسلکُشی مواجه هستند و همچنان در برابر ورود کمکهای انساندوستانه به این منطقه و بازسازی ویرانهها ممانعت میشود.
وی با اشاره به تداوم محاصره نوار غزه در شرایط وخیم، بر ضرورت اتخاذ موضع روشن اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی تأکید کرد.
در همین ارتباط، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین تأکید کرد: رژیم اشغالگر از زمستان به عنوان سلاحی برای نسلکُشی در غزه استفاده میکند و آوارگان بدون سرپناه و کمک در معرض سرما و غرق شدن قرار دارند.
جنبش المجاهدین نیز اعلام کرد که تشدید رنج آوارگان در غزه و غرق شدن چادرهای آوارگان نتیجه مستقیم سیاست محاصره و ممانعت از ورود مایحتاج اولیه است.
این جنبش خواستار اقدام فوری جامعه جهانی و اعمال آن بر رژیم اشغالگر برای بازگشایی گذرگاهها و ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه شد.
از سوی دیگر سازمان ملل متحد جمعه شب با ابراز نگرانی شدید از وضعیت انسانی در نوار غزه، اعلام کرد که بارشهای اخیر باران، صدها چادر و پناهگاه موقت آوارگان در این باریکه را زیر آب برده و هزاران خانواده را در معرض شرایط جوی بسیار سخت قرار داده است.
«استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره گفت که صدها چادر و پناهگاه موقت در غزه در پی بارندگیها غرق شدهاند و هزاران خانواده در معرض شرایط آب و هوایی بسیار سخت قرار گرفتهاند.
وی همچنین با انتقاد از اقدامات رژیم صهیونیستی، اظهارداشت که اسرائیل ۲۳ درخواست سازمان ملل برای ورود نزدیک به چهار هزار مورد از اقلام ضروری از جمله چادر به غزه را رد کرده است.
در همین راستا، دفتر اطلاعرسانی دولت غزه تاکید کرد که این شرایط جدید، تراژدی نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار آوارهای را که در وضعیت نامساعد به سر میبرند و اکنون چادرهای کهنه و فرسودهشان نیز غرق شده، تشدید کرده است.