اجرای طرح احیای مراتع روستای اوندر کوهسرخ، با همکاری مردم
طرح احیای چهار هکتار مرتع روستای اوندر کوهسرخ با همکاری مردم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اجرای کپهکاری، بهعنوان یکی از مؤثرترین روشهای احیای مراتع،با هدف تقویت پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و بازگرداندن توان زیستی به مراتع با همکاری اهالی روستا، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و جمعی از علاقهمندان به محیطزیست انجام شد.
این روش علاوه بر افزایش تراکم گیاهی، موجب حفظ رطوبت، کاهش رواناب و جلوگیری از تخریب خاک در بلندمدت میشود.
جوادی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کوهسرخ گفت: حضور اهالی روستا در این برنامه ارزشمند، نشاندهنده علاقه و دغدغه مردم نسبت به منابع طبیعی است. احیای مراتع بدون همکاری مردم ممکن نیست و این همراهی، ضامن پایداری پروژههای حفاظتی در سالهای آینده خواهد بود.
وی با اشاره به مزایای بلندمدت این طرح افزود: کپهکاری از روشهای کمهزینه و بسیار مؤثر در احیای مراتع است. پیشبینی میکنیم با استمرار این فعالیتها، در چند سال آینده شاهد افزایش قابلتوجه پوشش گیاهی، تقویت تولید علوفه، کاهش فرسایش و بهبود شرایط اکولوژیکی در منطقه اوندر باشیم.