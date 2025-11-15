به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، اجرای کپه‌کاری، به‌عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های احیای مراتع،با هدف تقویت پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و بازگرداندن توان زیستی به مراتع با همکاری اهالی روستا، نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و جمعی از علاقه‌مندان به محیط‌زیست انجام شد.

این روش علاوه بر افزایش تراکم گیاهی، موجب حفظ رطوبت، کاهش رواناب و جلوگیری از تخریب خاک در بلندمدت می‌شود.

جوادی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان کوهسرخ گفت: حضور اهالی روستا در این برنامه ارزشمند، نشان‌دهنده علاقه و دغدغه مردم نسبت به منابع طبیعی است. احیای مراتع بدون همکاری مردم ممکن نیست و این همراهی، ضامن پایداری پروژه‌های حفاظتی در سال‌های آینده خواهد بود.

وی با اشاره به مزایای بلندمدت این طرح افزود: کپه‌کاری از روش‌های کم‌هزینه و بسیار مؤثر در احیای مراتع است. پیش‌بینی می‌کنیم با استمرار این فعالیت‌ها، در چند سال آینده شاهد افزایش قابل‌توجه پوشش گیاهی، تقویت تولید علوفه، کاهش فرسایش و بهبود شرایط اکولوژیکی در منطقه اوندر باشیم.