مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست آذربایجان‌ غربی اعلام کرد: یک گرگ خاکستری که بر اثر برخورد با خودرو در محور تکاب–قجور به‌شدت آسیب دیده بود، با دخالت به‌موقع نیروهای یگان حفاظت از مرگ نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،حجت جباری توضیح داد که پس از گزارش یکی از دوستداران محیط‌ زیست درباره مشاهده یک گرگ مصدوم، مأموران به سرعت در محل حضور یافتند.

به‌گفته وی، این حیوان بر اثر تصادف دچار شکستگی و آسیب جدی در هر دو دست شده بود و پس از مهار اولیه، برای درمان به مرکز دامپزشکی تکاب منتقل شد.

جباری افزود: پس از معاینه دامپزشک و دریافت داروهای ضروری، گرگ زخمی به اداره محیط‌ زیست تکاب انتقال یافت و مأموران یگان، گچ‌گیری و آتل‌بندی اندام‌های آسیب‌دیده را انجام دادند.

او وضعیت عمومی حیوان را مناسب توصیف کرد و گفت که تیم محیط‌ زیست با مشاوره دامپزشک، به‌صورت روزانه روند درمانی آن را پیگیری می‌کند.

وی اظهار داشت که این گرگ پس از تکمیل دوره درمان و اطمینان از بازگشت توان حرکتی، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست استان همچنین به نمونه‌ دیگری از موفقیت در تیمار حیات‌ وحش اشاره کرد و گفت: یک قلاده گرگ که پیش‌تر در مناطق جنوبی دریاچه ارومیه زخمی و ناتوان مشاهده شده بود، پس از مراقبت و تیمار کامل دوباره به طبیعت بازگشته است.

جباری با تاکید بر نقش مهم گوشتخواران در کنترل جمعیت علف‌خواران و پایداری اکوسیستم، گرگ‌ها را از گونه‌های کلیدی در تعادل زیستی استان دانست.