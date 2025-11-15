معاون ساخت و توسعه، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور از ثبت ۳۰۰ کیلومتر ریل گذاری در طرح راهبردی زاهدان- چابهار خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما عباس خطیبی در نشست خبری بررسی آخرین وضعیت طرح های ریلی گفت: در یک سال گذشته در این مسیر ۳۰۰ کیلومتر ریل‌گذاری انجام شده، در حالی که متوسط ریل‌گذاری حداکثر ۲۰۰ تا ۲۵۰ کیلومتر در سال بوده است.



مجری طرح راه آهن چابهار زاهدان گفت این مسیر ریلی بیش ار ۸۶درصدپیشرفت فیزیکی دارد در این خط اهن بیش ار ۵هزار نفر مشغول به فعالیت هستند.

وی افزودریل گذاری مسیر خاش _ایرانشهر کمتر از ۱۰ کیلومتر باقی مانده و تا پایان هفته به پایان می رسد و محوطه سازی ایستگاه نیز طی چند روز آینده آماده آسفالت ریزی است وپیش بینی می کنیم طی دو ماه آینده این محدوده آماده بهره برداری باشد.

مجری طرح چابهار زاهدان گفت محدود چابهار به نیک شهر پیشرفت فیزیکی ۸۲ درصدی دارد و تا سه ماه آینده آماده بهره برداری است. از ایرانشهر تا بندر چابهارنیز تنها چندکیلومتر زیر سازی باقی مانده که تا پایان آذر به اتمام می رسد و آماده روسازی می شود.

وزیر راه شهرسازی درپایان اشاره کرد ساخت خط ریلی چابهار زاهدان هم در ایستگاه ها و هم خطوط ریلی تا پایان سال به اتمام می رسد.